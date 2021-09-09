СОГГ: женщину из группы нелегальных мигрантов доставили в больницу, она отказалась оставаться в Литве

Эти люди пытались пересечь границу в Игналинском, Шальчининкайском, Варенском и Лаздийском районах.
В Лаздийском районе зафиксировали более половины всех нелегалов.
В среду медицинская помощь потребовалась одной женщине из группы нелегалов, которые не хотели пересекать границу. В Беларуси женщине медицинскую помощь не оказали. Литовские пограничники вызвали скорую. Женщина была доставлена в больницу, где врачи оказали ей помощь и констатировали, что опасность ее жизни не грозит.
Женщина отказалась оставаться в Литве. По просьбе женщины ей разрешили вернуться в Беларусь в том месте, где находилась группа нелегалов, с которой она пришла.
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