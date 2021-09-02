СОГГ: замечена новая группа мигрантов, которая не пыталась перейти границу

Совершались попытки нелегального пересечения границы в Швенченском и Шальчининкском районах. Ни один человек незаконно не пришел в Литву.

Была также замечена небольшая группа мигрантов, которая не пыталась пройти на территорию Литвы. Других особых происшествий в среду на границе с Беларусью не было.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме. В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена чрезвычайная ситуация.