СОГГ: зафиксированы три случая пересечения границы через колючее заграждение

"На участке, где установлено заграждение пограничники задержали нелегалов. Это значит, что они перебрались через заграждение (...) Зафиксированы три таких случая", – сказал пресс-сектретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, последний случай был зафиксирован 25 июля, остальные два - раньше.

"Пока они пробрались через заграждение, успели подъехать пограничники и их задержать, Документов у них не было, но они назвались гражданами Конго, Камеруна и Гвинеи. До этого такие случаи были неделю о две недели назад – пятеро иракцев и четверо нигерийцев, тоже без документов", – сказал Мишутис.

Он заметил, что для многих мигрантов спиральная проволока - препятствие, других же она задерживает, дает время пограничникам подъехать к месту нарушения границы.

"Для части это препятствие (...) Другие затрачивают немало времени (...) Они попадают прямо в руки пограничников", – прибавил представитель СОГГ.

Он не сказал, как мигранты преодолевают такое заграждение.

Сейчас в Литве заграждение из спиральной колючей проволоки протянулось на 5 км. В ближайшее время планируют купить еще 20 км проволоки.

В этом году из Беларуси в Литву пришли 2730 мигрантов, в 34 раза больше, чем за весь прошлый год.