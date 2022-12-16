Со стороны Беларуси к ограждению подбежали трое человек, закрывших лица, нет сомнений, что это были белорусские пограничники. Они пересекли границу, подошли к физическому барьеру на литовской стороне – металлическому забору с колючей проволокой наверху.

С помощью специальных инструментов они разрезали сегмент ограждения и проволоку.

После того подозвали находившихся в стороне четырех мужчин и велели им перейти границу.

Сами белорусы вернулись на свою территорию.

Нелегалы успели пройти несколько десятков метров по литовской территории, после чего их задержали пограничники. Нелегалы - 4 совершеннолетних мужчин, граждан Афганистана. Трое из них жаловались на проблемы со здоровьем. Мужчины жаловались на боль в голове, руках, на боли в других частях тела, которые появились после насилия белорусских пограничников. У одного из мужчин из носа шла кровь. Он сказал, что один из белорусов ударил его в нос.

Пограничники вызвали скорую, врачи увезли их в сопровождении СОГГ в вильнюсскую Лаздинайскую больницу.

Выяснилось, что у двоих афганцев были обморожены ноги. Один из них был госпитализирован. Второму оказали скорую помощь и передали пограничникам.

Ведется расследование по факту нелегального перехода через границу.