Никого за минувшие сутки не приняли и по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда границы были закрыты, в Литву не впустили 7425 нелегалов.

В четверг поздно вечером в Варенском районе литовские пограничники обнаружили поврежденное заграждение из колючей проволоки. Там же виднелись свежие следы, которые вели из Беларуси в Литву и назад.

Местность тщательно осмотрели кинологи с собакамиn, однако на территории Литвы ни следов, ни людей, ни вещей не обнаружили.

Предполагают, что люди, повредившие заграждение, побоялись идти вглубь Литвы и вернулись в Беларусь. Вскоре после этого пограничники заметили на белорусской стороне, недалеко от этого места нескольких человек у костра.

Ранее сообщалось, что в четверг в Медининкай во время проверки тягача с полуприцепом, в полуприцепе обнаружили четырех иракцев. Белорусские пограничники отказались принять их назад. По установленному порядку, подобные инциденты на границе решают уполномоченные обеих стран.

СОГГ Литы предложила провести такую встречу. В четверг она не состоялась, предполагается, что она пройдет 26 ноября.

Мигранты ночь провели на КПП в Мидининкай. В Беларусь вернули и водителя, который пытался провезти нелегалов.