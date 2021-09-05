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В субботу в Литву не впустили столько же нелегалов, сколько и в пятницу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
СОГГ: за минувшую неделю в Литву не прошел ни один нелегал
© DELFI / Orestas Gurevičius

За минувшие сутки пограничники не впустили около сорока нелегальных мигрантов из Беларуси.

Они планировали перейти границу из соседней страны в Швенчёнском, Шальчининкском, Варенском, Вильнюсском и Игналинском районах.

За минувшую недель в Литву не прошел ни один нелегал.

Пограничники заметили также группы мигрантов, которые не планировали переходить границу. Эти люди сказали пограничникам, что хотят остаться в Беларуси.

В страну через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

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