СОГГ: за минувшую неделю в Литву не прошел ни один нелегал

За минувшие сутки пограничники не впустили около сорока нелегальных мигрантов из Беларуси.
Они планировали перейти границу из соседней страны в Швенчёнском, Шальчининкском, Варенском, Вильнюсском и Игналинском районах.
За минувшую недель в Литву не прошел ни один нелегал.
Пограничники заметили также группы мигрантов, которые не планировали переходить границу. Эти люди сказали пограничникам, что хотят остаться в Беларуси.
В страну через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена чрезвычайная ситуация.
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