СОГГ: в Литву впустили группу из 11 мигрантов, они попросили убежища

"Ситуация такая, что было принято решение впустить эту группу нелегальных мигрантов. Согласно моей информации, нелегальные миграныт попросили убежища. В настоящее время проводятся процедуры, тестирование, изоляция, карантин и после этого будет начата процедура рассмотрений прошений об убежище", - сообщил глава СОГГ.
Он сообщил, что это члены семьи, однако два мигранта, которые были в этой группе, не были впущены в Литву, так как не принадлежали к семье, поэтому было принято решение не допускать их в Литву.
Любаев также сообщил, что мигранты из этой группы несколько раз пытались попасть в Польшу, однако их не пустила, затем белорусские пограничники перевезли их на границу с Литвой и вытеснили в Литву.
Также глава СОГГ заявил, что у него "нет конкретных доказательств", что прибывшие граждане Афганистана, однако часть их них какое-то время жила в России.
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