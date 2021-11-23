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22 ноября пограничники Вильнюсского отделения СОГГ проверили полученную информацию и с помощью йонавской полиции провели проверку в одной из квартир Руклы (Йонавский район). В квартире задержали 11, по предварительным данным, взрослых иностранцев, предполагают, что они попали в Литву нелегально.
СОГГ: в квартире в Рукле обнаружены 11 нелегалов
© DELFI / Ainis Gurevičius

Начато расследование по факту нелегального пересечения границы.

Мигранты провели ночь в помещениях СОГГ. Во вторник утром начались их допросы.

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