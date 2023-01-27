В эти выходные литовские пограничники передадут своим коллегам в противостоящей российской агрессии Украине пять систем SkyWiper (EDM4S) для блокировки дронов (вместе с комплектующими). Их у производителя NT Service приобрела общественная организация Mēlyna Geltona (Синее Желтое).

СОГГ приобрела и по просьбе украинских пограничников также с этой партией им передаст три бензиновых электрогенератора RS 7541 PAE в полной комплектации, 2345 предметов формы одежды пограничной службы – комплектов теплого нижнего белья и 864 бесконтактных термометра KI-8271 для измерения температуры тела, говорится в пресс-релизе.

Планируется, что в воскресенье на границе Польши и Украины литовские пограничники передадут этот груз Государственной пограничной службе Украины.

В прошлом году СОГГ также отправляла украинским пограничникам, воюющим против российских оккупантов, грузы с различным оборудованием и вещами, среди которых были электрогенераторы, профессиональные радиостанции, ударопрочные планшетные компьютеры, приборы для измерения радиации, индивидуальные дозиметры, сухие пайки, комплекты и предметы полевой формы сотрудников СОГГ.