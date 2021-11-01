В первой части записи видно, как в пределах Друскининкайского муниципалитета не впустили 4 нелегалов. Пограничники задержали их в 150 м от линии границы, где они только-только перешли на территорию Литвы.

Мигранты сказали, что белорусские пограничники заставили их идти в Литву. Они сказали, что не хотели этого, они намеревались идти в Польшу.

По словам мигрантов, белорусские пограничники угрожали им, сказали, что переломают им ноги, если они не пойдут в Литву.

Во второй части видео зафиксирована группа из 9 мигрантов в Варенском районе. Их пограничники задержали в 300 м от границы.

В обоих случаях, зафиксированных в субботу, мигранты в помощи не нуждались, у них была теплая одежда.

Во время разворота нелегалов конфликтов не было, нелегалы подчинились требованиям пограничников и не противоречили им.

С начала августа литовские пограничники развернули 5371 нелегального мигранта, который пытался прийти в нашу страну из Беларуси.