В первой части записи видно, как в пределах Друскининкайского муниципалитета не впустили 4 нелегалов. Пограничники задержали их в 150 м от линии границы, где они только-только перешли на территорию Литвы.
Мигранты сказали, что белорусские пограничники заставили их идти в Литву. Они сказали, что не хотели этого, они намеревались идти в Польшу.
По словам мигрантов, белорусские пограничники угрожали им, сказали, что переломают им ноги, если они не пойдут в Литву.
Во второй части видео зафиксирована группа из 9 мигрантов в Варенском районе. Их пограничники задержали в 300 м от границы.
В обоих случаях, зафиксированных в субботу, мигранты в помощи не нуждались, у них была теплая одежда.
Во время разворота нелегалов конфликтов не было, нелегалы подчинились требованиям пограничников и не противоречили им.
С начала августа литовские пограничники развернули 5371 нелегального мигранта, который пытался прийти в нашу страну из Беларуси.
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