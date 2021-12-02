aA
СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 37 мигрантов. В это число включили и 14 мигрантов, которые незаконно пересекли границу в Варенском районе 30 ноября, а в среду по своему желанию вернулись в Беларусь.
Lazdiju rinktinės Kapciamiescio užkardos pasienis
Lazdiju rinktinės Kapciamiescio užkardos pasienis
© DELFI / Robertas Narmontas

Вышеупомянутые 14 мигрантов (в их числе 6 детей) отказались от предложенного им возвращения в Ирак и решили вернуться в Беларусь. Они ушли сами, заявления о том, будто их туда вытолкали - неправда. Позже группа приблизилась к границе Беларуси.

СОГГ отмечает, что в Литву они не возвращались и какое-то время провели на территории Беларуси.

Статьи по теме:
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 37 мигрантов
Правительство предлагает на месяц продлить режим ЧП на границе Литвы  (4)

Эти люди не пытались вернуться, пограничники наблюдали за ними издали.

Поздно вечером мигранты погасили костер на территории Беларуси и ушли в глубь страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

14 задержанных на границе Литвы мигрантов решили вернуться в Беларусь (5)

Задержанные в Варенском районе в минувшие сутки...

TOP новостей

Бесплатные тесты на антитела могут сдать не все, круг лабораторий ограничен (3)

С 1 декабря привитые жители Литвы могут бесплатно...

Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная (5)

В среду вечером в Литве начался снегопад. Дорожные...

Коронавирус в Литве: 1813 новых случаев и 20 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых...

Циклон принесет резкую перемену погоды, значительно похолодает (4)

В Литву пришел активный атлантический циклон. Ночью...

СОГГ о драме мигрантов с детьми: они ушли в глубь страны и не вернулись (1)

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не...