Вышеупомянутые 14 мигрантов (в их числе 6 детей) отказались от предложенного им возвращения в Ирак и решили вернуться в Беларусь. Они ушли сами, заявления о том, будто их туда вытолкали - неправда. Позже группа приблизилась к границе Беларуси.

СОГГ отмечает, что в Литву они не возвращались и какое-то время провели на территории Беларуси.

Эти люди не пытались вернуться, пограничники наблюдали за ними издали.

Поздно вечером мигранты погасили костер на территории Беларуси и ушли в глубь страны.