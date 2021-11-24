СОГГ: незаконно переправляющихся через границу лиц в этом году выявлено в десять раз больше

"Если сравнивать эту статистику с прошлым годом, то число задержанных лиц, которые осуществляли переправку, возросло примерно в семь раз, а число переправлявшихся лиц – более чем в 10 раз. Рост связан с волной нелегальной миграции из Беларуси в этом году", – утверждает СОГГЛ.

Среди задержанных лиц, переправлявших людей через границу, преобладали граждане Украины – 12 человек, также было 10 граждан Ирака, девять граждан Грузии, семь граждан Польши, шесть граждан Сирии, пять граждан Германии и граждане других стран.

Как сообщает погранведомство, через границу переправлялись 309 граждан третьих стран, среди которых больше всего было граждан Ирака – 226, а также 15 афганцев, по 11 граждан Турции и Сирии, семь иранцев и граждане других стран.

В частности, пограничники утверждали, что фиксировали исключительные маршруты – мигранты незаконно переправлялись из Латвии через Литву в направлении Польши и дальше в Западную Европу. Также они незаконно пересекают белорусско-литовскую границу, а потом проводники пытаются везти их через Литву в Польшу и в Западную Европу.

"Задержанных литовскими пограничниками проводников следует разделить на несколько групп. Одна из них – иностранцы, у которых есть виды на жительство в других странах Евросоюза (ЕС) и которые являются родственниками переправляемых или же членами диаспоры лиц той же национальности. Другая группа – отдельные лица, предоставляющие услуги извоза, обычно это граждане Украины или Грузии. Еще одна группа – проводники, относящиеся к организованным преступным группировкам, действующим в других странах ЕС, например, в Польше или Германии", – говорится в сообщении.

СОГГЛ напоминает, что за незаконную переправку людей через госграницу грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.