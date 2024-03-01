СОГГ: на КПП Шальчининкай не увеличились очереди после закрытия пунктов пропуска Лаворишкес и Райгардас

"Временные заграждения были установлены в полночь, постоянные блоки в обоих пунктах будут размещены сегодня под руководством Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов. Попыток незаконного прохода, конфликтов, выяснений не было", - сказал Г. Мишутис.

Представитель СОГГ утверждает, что после закрытия в полночь контрольно-пропускных пунктов Лаворишкес и Райгардас никаких инцидентов на них пока не зафиксировано.

"В пятницу на контрольно-пропускном пункте Шальчининкай с белорусской стороны ждут около 580 фур. Подобные цифры были зафиксированы и в четверг", - сказал Г. Мишутис. По его словам, после закрытия КПП Лаворишкес и Райгардас на КПП Шальчининкай и Мядининкай более существенных изменений не наблюдается.

Как сообщил Elta представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, по данным на 8 час. пятницы, потоки транспортных средств ни на КПП Шальчининкай, ни на КПП Мядининкай, не увеличились.

ELTA напоминает, в полночь были закрыты еще два пункта контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью – с 1 марта вступили в силу ограничения на движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и товаров через КПП Лаворишкес и Райгардас.

С пятницы также запрещено движение пешеходов и велосипедистов на других КПП с Беларусью.

Кроме того, вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП Кена и Кибартай. Исключения предусмотрены только для лиц, пересекающих границу по гуманитарным соображениям. Граждане Литвы и Европейского союза (ЕС) также смогут передвигаться через эти КПП еще две недели, сообщил глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев во время визита в КПП Лаворишкес в четверг.