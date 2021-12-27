Получателям этих денег не надо обращаться в "Содру" – их назначат автоматически. С 1 июля 2021 г 28,63 евро могут получать 60 000 человек, которые должны были подать заявки: одинокие получатели пенсионных пособий и маленьких пенсий. Деньги на счета поступают с ноября.

С Нового года эти выплаты будут получать около 280 000 человек. Подавать заявку не придется, деньги будут начислять автоматически по данным Центра реестра.

В тех случаях, если в реестре информация будет неточная, жителей попросят предоставить необходимые документы. С 2022 года размер этой выплаты составит 32 евро. Получателям "вдовьих" пенсий по-прежнему будут выплачивать "вдовьи" пенсии.

"Пенсии одинокого человека" будут получать те люди, которые не получают "вдовьи" пенсии или те, у кого такая пенсия меньше 32 евро (в этом случае надо обращаться в "Содру").

Деньги автоматически за весь период переведут и тем, кто получил на них право с июля, но не подал заявку. Таким людям в марте выплатят всю недоплату.

Это ежемесячные выплаты.

Их будут переводить так же, как пенсию – на счет, на дом или в почтовое отделение.