Получателям этих денег не надо обращаться в "Содру" – их назначат автоматически. С 1 июля 2021 г 28,63 евро могут получать 60 000 человек, которые должны были подать заявки: одинокие получатели пенсионных пособий и маленьких пенсий. Деньги на счета поступают с ноября.
С Нового года эти выплаты будут получать около 280 000 человек. Подавать заявку не придется, деньги будут начислять автоматически по данным Центра реестра.
В тех случаях, если в реестре информация будет неточная, жителей попросят предоставить необходимые документы. С 2022 года размер этой выплаты составит 32 евро. Получателям "вдовьих" пенсий по-прежнему будут выплачивать "вдовьи" пенсии.
"Пенсии одинокого человека" будут получать те люди, которые не получают "вдовьи" пенсии или те, у кого такая пенсия меньше 32 евро (в этом случае надо обращаться в "Содру").
Деньги автоматически за весь период переведут и тем, кто получил на них право с июля, но не подал заявку. Таким людям в марте выплатят всю недоплату.
Это ежемесячные выплаты.
Их будут переводить так же, как пенсию – на счет, на дом или в почтовое отделение.
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