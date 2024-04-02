"Содра" ужесточила правила, самозанятые опасаются снижения стажа

А на конференции 27 февраля 2024 г. представители "Содры" заявили, что самостоятельного страхования в Литве никогда не было, и что не будут засчитывать взносы с сумм, которые человек не получал, т.е. с тех, которые не были задекларированы в ГНИ", – сказала Delfi Чибирене.

По словам Чибирене, раньше "Содра" во время консультаций самозанятых информировала их, что можно платить налоги с большей суммы, нежели была заработана или даже если вообще не было заработка.

Однако в январе 2023 года "Содра" изменила правила и установила, что сумма, с которой платят налоги, не должна отличаться от реально заработанной. В противном случае "Содра" вернет переплату. Люди стали писать, что этот порядок приведет к снижению стажа. Это особенно актуально сейчас, когда жители декларируют доходы за 2023 год.

До 2023 года люди, которые платили налоги, работая по справке об индивидуальной деятельности, и другие самозанятые платили взносы с большей суммы, чем реально зарабатывали, "Содра" на это никак не реагировала. Эти взносы важны при накоплении стажа. Один год стажа человек получает, если ежемесячно платит взносы с суммы не меньше минимальной зарплаты .

"Там база взносов в "Содру" 50%, значит, надо получить 24 минимальные зарплаты, прибыль должна быть 24 000 евро, а оборот - больше 100 000 евро. В больших городах это возможно, но большинство таких компаний получает небольшие доходы. Эти люди не воруют, просто мало зарабатывают. В результате они не получают стаж, а если у них не будет стажа хотя бы 15 лет, они не получат пенсию", – сказала эксперт.

По подсчетам Чибирене, чтобы самозанятый получил годовой стаж, его малое предприятие должно получить прибыль в размере 24 000 евро в год.

По ее словам ожидания этих людей не совпадают с политикой "Содры", эти группы самозанятых дискриминируются.

"Например, если у человека было бизнес-удостоверение, но нет доходов от этой деятельности, он все равно может платить взносы в "Содру". В результате, те, кто работал по бизнес-удостоверению и платил "Содре" налоги с минимальной зарплаты все 12 месяцев, стаж за 2023 год получат, а те, кто работал по справке, у кого есть малое предприятие или индивидуальное предприятие, стаж за 2023 год не получает, если у них не было необходимых доходов", – сказала Чибирене.

Она заметила, что в законе нет возможности самостоятельного страхования, pasak до де-факто такой порядок существовал.

"Было сказано, что обязательное страхование упраздняют, оставляют добровольное. Но ни Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов, ни другие организации не заметили, что его полностью вычеркнули из закона, несмотря на то, что "Содра" считала стаж. Такая ситуация была с 2018 до 2022 года", – сказала она.

Чибирене напомнила, что до 2017 г. владельцы малых и индивидуальных предприятий должны были платить налог в "Содру", независимо от того, получали ли они какие-то доходы, но потом от этого отказались, поскольку люди жаловались на то, что начать бизнес сложно, а налоги осложняют ситуацию.

Ранее представители этих форм самозанятости тоже могли платить взносы, сами решая, с какой суммы их будут платить. Если платили с минимума, получали полгода стажа, но если был год, когда человек ничего не получил в рамках деятельности, то позже не мог платить взносы с в два раза большей суммы, чтобы компенсировать потерянный год.

Чибирене прибавила, что из-за несоответствия между суммами налогов и реальными доходами, люди могут лишиться полученных выплат по уходу за ребенком и по больничному.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала Delfi, что жители могут выбирать – платить взносы в "Содру" каждый месяц или раз в год. Чаще всего люди платят налоги раз в год, когда подают декларацию. В таком случае люди получают право на выплаты только после уплаты налогов.

"Например, человек болел, получил больничный и обратился за деньгами по больничному в марте этого года. Если о декларирует доходы и после этого платит налоги, то больничный ему оплатят только в июне 2025 года (доходы за 2024 г. он должен декларировать до начала мая 2025 г.). Только после этого "Содра" сможет оценить его доходы, стаж и т.д.", – сказала Козич.

Если человек будет авансом платить взносы каждый месяц, то тогда он раньше получит право на выплаты.