"Содра" сталкивается с большими проблемами: работавшие за границей могут остаться без пенсии

В редакцию Delfi приходят письма читателей, которые рассказывают, что им не удается получить пенсию из-за долгой процедуры обмена документами. Например, из Великобритании "Содра" не получает данные с 2019 года.

Читательница Delfi Рита рассказала, что вернулась из-за границы в 2012 году и уже с 2016 года ждет, когда ее 1,5-годовалый стаж, приобретенный на Кипре будет учтен в Литве. Женщина привезла с собой целую кипи документов, но "содре" они не подошли в качестве доказательства приобретенного стажа.

"Знаете, в то же время на сайте "Содры" есть совет, что жители должны привезти с собой из другой страны как можно больше документов, доказывающих, что они там работали. Так зачем везти всю эту макулатуру, если она не подходит?", – вопрошает женщина.

В редакцию обратилась о Гражина. Она проработала 30 лет в Литве и еще почти 3 года в Ирландии и 10 лет в Англии. Всего у нее получается солидный стаж - 42 года.

В 2021 г. из-за проблем со здоровьем женщина решила уйти на пенсию досрочно. До пенсии ей оставалось 3 года. По словам Гражины, в ее случае "Содра" тоже не получала ответ из-за границы, пока сама женщина не вмешалась в процесс.

"Я была посредником между литовскими и английскими ведомствами, согласовывала, что нужно, формы документов и прочее", – рассказала она. И хотя часть документов удалось получить, все же процесс затянулся. "Свою досрочную пенсию я жду уже 5 месяцев, а у меня все еще просят какие-то документы. Я нигде не работаю, у меня проблемы со здоровьем, и не получаю никаких доходов", – возмущалась женщина.

Представитель "Содры" Малгожата Козич объяснила так:

"По законам ЕС, та страна, в которой человек подал на пенсию, собирает данные о стаже во всех странах, где работал человек, но платит деньги только за тот стаж, которой был приобретен на ее территории. Решения принимаемые другими странами и сроки ответов на заявки зависят от внутреннего порядка и национальных законов".

По ее словам, у "Содры" нет никаких механизмов, которые помогли бы быстрее получить необходимые документы. Если на запрос не отвечают, новый посылают примерно через два месяца. Она также сказала, что есть страны, которые быстро предоставляют необходимую информацию, например, Латвия или Германия. Медленнее всего процесс протекает в южных странах Европы, а после "Брексита" замедлился процесс и с Великобританией.

Козич сказала, что если у человека есть минимальный стаж в Литве (15 лет и больше), то ему начинают платить пенсию за те годы, которые он проработал в Литве.

"Формально это называется временной выплатой, поскольку пока не подтвержден полученный за границей стаж, официальное решение о назначении пенсии не принимается. Проблемы могут быть, если у человека нет минимального стажа в Литве. Если, к примеру, он работал 10 лет в Литве и 15 в Великобритании. Всего у него 25 лет стажа, значит, он может претендовать на пенсию. Каждая страна назначит пенсию за то время, какое он работал на ее территории, Литва за 10, а Великобритания за 15 лет. Но пока не придет ответ из Великобритании, в этом случае человек ничего не будет получать, поскольку в Литве у него нет необходимого минимального стажа", – сказала она.

Козич напомнила, что надо знать и о разнице пенсионного возраста в разных странах. Например, если человек может выйти на пенсию в Литве, не значит, что он станет пенсионером в Германии.

"Тогда если у него есть минимальный стаж в Литве, он будет получать временную выплату за отработанные в Литве годы", – прибавила специалист.