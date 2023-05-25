"Содра": средние доходы "на руки" в Литве 1192 евро, стало больше людей с большими зарплатами

Представитель "Содры" Кристина Зитиките сказала, что в первом квартале этого года доходы жителей выросли.

"Несмотря на то, что рост экономики в Литве замедлился, трудовые доходы по-прежнему быстро росли. В первом квартале этого года доходы людей, работавших весь месяц, увеличились почти на 15% и составляли 1913 евро.

Согласно подсчетам, доходы "на руки" выросли почти на 13,3% или на 140 евро и составили 1192 евро. Правда, рост доходов был меньше инфляции, но разница смягчилась. В марте инфляция составляла 16,6%, а доходы увеличились на 13,3%. Поэтому растущие зарплаты по крайней мере компенсируют рост цен", – заметила она.

Зитиките сказала, что рост зарплат был вызван повышением минимума, ростом зарплат политиков, государственных служащих, кроме того, зарплаты повышали работодатели.

"Поскольку росли зарплаты, стало меньше людей, получающих самые низкие зарплаты. Стало больше людей с самыми большими доходами. Мы подсчитали, что меньше минимума в этом году получали 9% жителей, год назад - 10%. Меньше 1000 евро "на бумаге" год назад получали 30%, а сейчас 23% жителей. Большая часть работников получает от 1000 до 2000 евро "на бумаге", еще 19% получают 2000-3000 евро. Если год назад больше 3000 получали 10%, то в этом 14% работников", – заметила специалист.

Около 56% работников, по словам Зитките, можно отнести к среднему классу. Они получают от 1100 до 3100 евро "на бумаге". "На руки" это 770-1875 евро.

"В эту группу входят как водители большегрузных машин, так менеджеры по рекламе, продавцы магазинов, учителя и администраторы", – заметила Зитките.

Меньше зарплаты у горничных гостиниц, уборщиц, подсобного персонала.

"Те, кто получает больше 3000, это специалисты в сфере рекламы и рынка, главы компаний и учреждений, врачи. Можно выделить сектор ИТ", – заметила Зитките.

Кроме того, самые большие доходы у жителей в группе 30-40 лет, их доходы - около 2400 евро "на бумаге".

По словам Зитките, больше всего зарплаты повышали финансовые и страховые компании, сектор телекоммуникаций.

Самые низкие зарплаты, как отмечает специалист, в сфере обслуживания - около 1000 евро "на бумаге".

Зитките сказала, что сейчас больше людей, чем год назад, получают пособие по безработице. "Если год назад в марте таких было 66 000 в месяц, то сейчас в марте их было 77 000", – заметила она.

Больше всего получателей пособий в среде молодежи (до 30 лет), которая работала в сфере общепита, торговле, обрабатываемой промышленности (бармены, упаковщики, грузчики).

Рост числа безработных специалист объясняет сезонностью.