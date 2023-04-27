"Содра" сообщила, когда жители Литвы в мае получат выплаты

Выплаты

Деньги по уходу за ребенком переведут 15 мая, пособия по безработице - 19 мая, деньги на детей - 25 мая. Другие выплаты переведут в следующих интервалах: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 дней рабочих дней со дня подачи всех документов, по отцовству – в течение 5 dрабочих дней после окончания отпуска по отцовству.

Išmokų mokėjimas © Sodra

Пособия, выплачиваемые через кредитные учреждения жители получат 12 мая, доставляемые на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 мая, выплачиваемые на почте – 10–26 мая.

Выплата пенсионных аннуитетов намечена на 26 мая.

Календарь выплаты пенсий

Пенсионеры получат деньги в зависимости от того, услугами какого банка или кредитного ведомства они пользуются:

Swedbank – 10, 11, 12 мая,

Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов деньги переведут 9 мая, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского - 10 мая, Мариямпольского, Шилальского, Утенского и Паневежского - 11 мая,

SEB (клиенты Вильнюсского округа) - 9 мая,

SEB, Medicinos bankаs, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и другие кредитные ведомства – 7 мая,

Наличными в отделениях "Литовской почты" – 10–26 мая,

Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 мая.

Išmokų mokėjimas © Sodra

Те жители, которым пенсия первый раз была назначена после 29 февраля 2012 года и те, кому пенсии в декабре 2011 года или в сентябре 2012 г. платили в 27–28 дни, должны обратить внимание на то, что в Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском регионах пенсии выплатят 19 мая, а в Клайпедском, Мариямпольском, Паневежском, Алитусском, Мажейкяйском, Шилальском, Утенском – 22 мая.