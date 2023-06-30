"Содра" сообщает о графике выплат пособий и пенсий в июле

Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского, Каунасского, Шяуляйского регионов получат пенсии 20 июля, а Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 21 июля.