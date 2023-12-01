"Содра" сообщает о графике выплат пособий и пенсий в декабре

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 декабря за ноябрь, а 27 декабря - за декабрь 2023 года. В январе 2024 г. это пособие выплачивать не будут, за январь его выплатят в феврале.

Пособия по безработице выплатят 20 декабря, на содержание детей – 22 декабря.

Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.

Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 декабря, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 декабря, на почте – 10–26 декабря. Пенсионные аннуитеты выплатят 22 декабря.

Календарь выплат пенсий