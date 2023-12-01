"Содра" сообщает о графике выплат пособий и пенсий в декабре

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 декабря за ноябрь, а 27 декабря - за декабрь 2023 года. В январе 2024 г. это пособие выплачивать не будут, за январь его выплатят в феврале.
Пособия по безработице выплатят 20 декабря, на содержание детей – 22 декабря.
Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 декабря, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 декабря, на почте – 10–26 декабря. Пенсионные аннуитеты выплатят 22 декабря.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают: клиенты Swedbank – 9, 11, 12 декабря,
клиенты Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 7 декабря, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском - 8 декабря, Мариямпольском, Шилальском, Утенском и Паневежском - 11 декабря,
клиенты SEB (в Вильнюсе) - 8 декабря,
клиенты SEB, Medicinos bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и других кредитных ведомств – 11 декабря,
на "Литовской почте" – 10–26 декабря,
Доставка на дом:
"Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 декабря.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского, Каунасского, Шяуляйского регионов получат пенсии 20 декабря, а Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 21 декабря.