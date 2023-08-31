31 августа 2023 г. 16:11

"Содра" предупреждает жителей: мошенники от ее имени рассылают электронные письма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Skola „Sodrai“
Skola „Sodrai“
ФОТО: Montažas
В последнее время участились случаи рассылки электронных писем от имени Фонда социальной защиты ("Содры"). Специалисты предупреждают, что нельзя открывать никакие ссылки в подозрительных письмах, а о мошенничестве следует информировать "Содру".

"Содра" сообщает, что в таких ложных письмах информируют о страховании жителей. Указано место работы получателя письма и просят перейти по ссылке якобы для подключения к персональной странице или сайту "Содры".

Ссылки визуально похожи на адрес "Содры" в интернете, но на самом деле человек попадает на сайты, созданные мошенниками.

Специалисты обращают внимание на то, что адрес сайта "Содры" – www.sodra.lt.

Если ссылка заканчивается на .net, .com, .eu, .info, или в ссылке есть тире "–" то это сообщение от мошенников.

"Содра" также не рассылает сообщения с номеров других стран.

Официальный адрес эл. почты "Содры" заканчивается на @sodra.lt.

Любое сообщение, которое "Содра" присылает человеку на эл. почту или с помощью смс-сообщения, можно найти на своем профиле на сайте "Содры" https://gyventojai.sodra.lt/ или https://draudejai.sodra.lt/.

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