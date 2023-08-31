"Содра" предупреждает жителей: мошенники от ее имени рассылают электронные письма

"Содра" сообщает, что в таких ложных письмах информируют о страховании жителей. Указано место работы получателя письма и просят перейти по ссылке якобы для подключения к персональной странице или сайту "Содры".

Ссылки визуально похожи на адрес "Содры" в интернете, но на самом деле человек попадает на сайты, созданные мошенниками.

Специалисты обращают внимание на то, что адрес сайта "Содры" – www.sodra.lt.

Если ссылка заканчивается на .net, .com, .eu, .info, или в ссылке есть тире "–" то это сообщение от мошенников.

"Содра" также не рассылает сообщения с номеров других стран.

Официальный адрес эл. почты "Содры" заканчивается на @sodra.lt.