"Содра" предупреждает жителей: мошенники от ее имени рассылают электронные письма

"Содра" сообщает, что в таких ложных письмах информируют о страховании жителей. Указано место работы получателя письма и просят перейти по ссылке якобы для подключения к персональной странице или сайту "Содры".
Ссылки визуально похожи на адрес "Содры" в интернете, но на самом деле человек попадает на сайты, созданные мошенниками.
Специалисты обращают внимание на то, что адрес сайта "Содры" – www.sodra.lt.
Если ссылка заканчивается на .net, .com, .eu, .info, или в ссылке есть тире "–" то это сообщение от мошенников.
"Содра" также не рассылает сообщения с номеров других стран.
Официальный адрес эл. почты "Содры" заканчивается на @sodra.lt.
Любое сообщение, которое "Содра" присылает человеку на эл. почту или с помощью смс-сообщения, можно найти на своем профиле на сайте "Содры" https://gyventojai.sodra.lt/ или https://draudejai.sodra.lt/.