2024.08.01 14:04

„Содра“ предупреждает: вы можете лишиться некоторых выплат, если уедете жить за границу

 
ru.DELFI.lt
деньги
деньги
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Некоторые жители Литвы уехали жить или работать в другие страны, но не все знают, что, переезжая за границу, они теряют право на некоторые пенсии и выплаты, назначаемые и выплачиваемые Содрой. После смены места жительства люди сохраняют право на пенсии социального страхования, назначенные в Литве. Однако важно отметить, что некоторые пенсии, компенсации и льготы, например, социальная пенсия и другие выплаты, назначаются и выплачиваются только лицам, проживающим в Литве и задекларировавшим место жительства, говорится в пресс-релизе.

Пособия, не связанные с уплатой взносов социального страхования, выплачиваются только лицам, проживающим в Литве, и их выплата прекращается при переезде в другую страну. Например, если человек всю жизнь платил взносы социального страхования и имеет стаж работы, установленный для пенсии по старости не менее 15 лет, он имеет право на получение пенсии по старости независимо от того, в каком государстве он будет находиться.

Если человек достиг пенсионного возраста, но не приобрел минимального 15-летнего стажа для получения пенсии по социальному страхованию, ему может быть назначена льготная пенсия по старости. Это государственная помощь людям, которые не приобрели право на другие пенсионные выплаты. Воспользоваться этой помощью человек может до тех пор, пока он проживает в Литве. Когда человек покидает Литву, он может подать заявление на получение пособия в стране, где он проживает.

Важно помнить, что при выезде на постоянное жительство за границу необходимо заявить о своем выезде из Литвы. По возвращении в Литву и повторном декларировании здесь места жительства выплата прекращенных пенсий, пособий или компенсаций будет возобновлена, если право на эти пособия сохранятся.

Пенсии и пособия, которые назначаются и выплачиваются только лицам, проживающим в Литве:

социальная пенсия по старости;

пенсия по инвалидности;

социальная пенсия сиротам;

компенсация пособия матерям, которые до 1 января 1995 родили 5 и более детей;

компенсация пособия родителям (усыновителям), которые до 1 января 1995 года ухаживали на дому за детьми-инвалидами;

пособие одинокому человеку;

государственная пенсия для научных работников;

компенсация за особые условия труда;

возмещение транспортных расходов.

Выплата назначенных и/или выплачиваемых Содрой пенсий и пособий прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицо выехало на постоянное место жительства за границу. Например, если человек выедет из Литвы 4 августа, выплата пенсии или пособия будет прекращена с 1 сентября.

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