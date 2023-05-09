В ложных эл. письмах якобы содержится информация о государственном социальном страховании получателя. Указывается место работы получателя письма и предлагается перейти по ложным ссылкам, которые якобы ведут в личный аккаунт жителя или на сайт "Содры". Ссылки на первый взгляд похожи на адрес сайта "Содры", однако ведут на страницы, созданные мошенниками.

В сообщении указывается, что мошенники отправляют электронные письма с адреса informacija@sodra.mail-sender.online. Официальный адрес электронной почты "Содры" заканчивается доменом @sodra.lt

"Содра" призывает жителей сохранять бдительность и проверять подозрительную информацию.

"Содра" также напоминает, что любое сообщение, отправленное "Содрой" на электронную почту, также отображается и в личном аккаунте "Содры" https://gyventojai.sodra.lt/ или https://draudejai.sodra.lt/. Вход в аккаунт осуществляется через безопасную связь с использованием электронной подписи и средств онлайн-банкинга.