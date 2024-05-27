"Содра" предупреждает: 60 000 жителей лишатся бесплатных услуг здравоохранения

Всем самозанятым " Содра " разослала уведомления с указанием точной суммы задолженности. Сообщения были разосланы на личные страницы на сайте "Содры" sodra.lt/и на эл. почту.

Самозанятые в Литве должны платить ОНЗ в размере 6,98% от минимальной зарплаты. Во время пандемии COVID-19, когда был объявлен карантин, самозанятые могли не платить ОНЗ и получать услуги здравоохранения. За все время карантина у одного самозанятого мог накопиться максимальный долг в размере почти 700 евро (692,56 евро).

Кроме того, эти должники считаются не застрахованными, поэтому бесплатно не смогут воспользоваться услугами учреждений здравоохранения, получить компенсируемые лекарства. Таким людям будут доступны только услуги скорой помощи.

Если человек не может сразу выплатить весь долг, он должен обратиться в "Содру" и договориться о его выплате по частям. Можно отложить выплату долга, если он составляет больше 125 евро.

Если человек уже обращался с просьбой отложить выплату долга, но нарушил установленный в договоре порядок, то повторно обратиться с такой просьбой он может только через год. Отложить выплату долга можно, если долг не передали на взыскание коллектору.