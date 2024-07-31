„Содра“ объявила графики выплат на август: есть перемены

Пособия по уходу за детьми выплатят с 14 августа до конца месяца, по безработице – с 19 августа до конца месяца.
Другие выплаты будут переведены в определенные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней с момента подачи документов и данных, по отцовству – в течение 5 рабочих дней с момента завершения отпуска.
Пособия через кредитные ведомства получат с 12 августа до конца месяца, доставку на дом (“Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 августа, а на “Литовской почте“ – 10–26 августа.
Пенсионные аннуитеты будут выплачены с 26 августа до конца месяца.
Календарь выплат пенсий
Время выплат пенсий зависит от банка и кредитного ведомства:
Swedbank – 9, 10 и 12 августа,
Šiaulių bankas: жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов 8 августа, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского, Утенского 9 августа, Мариямпольского, Шилальского и Паневежского - 12 августа,
Luminor Bank (ранее DnB): жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов 8 августа, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 августа, Паневежского, Утенского регионов – 12 августа,
SEB: жители Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов 8 августа, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского – 9 августа,
Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nоrdea) и другие кредитные унии – 9 августа,
На “Литовской почте“ и на дому – 10–26 августа.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат деньги 14 августа, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского - 16 августа, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 августа.