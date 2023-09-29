"Содра" обновила данные: можно подсчитать, какая пенсия вас ждет

До начала 2018 года старая система подсчета пенсии зависела от взносов жителя по социальному страхованию, она состояла из основной части, надбавки за стаж и дополнительной части.
После изменения системы изменились составляющие пенсии.
С 2018 г. остались две части – общая, зависящая стажа (она индексируется каждый год) и индивидуальная (зависит от количества полученных баллов).
"Подключившись к личной странице в системе sodra.lt/gyventojui вы можете проверить ваш пенсионный стаж и количество накопленных баллов до начала июля 2023 г. От этих показателей зависит размер вашей пенсии в будущем. Эту информацию "Содра" обновляет два раза в год", – сказала представитель "Содра" Малгожата Козич.
Год стажа человек получает, если за год платит содровские налоги с не менее чем 12 минимальных зарплат. Если он заплатить меньше налогов, то стаж будет меньше года. Один учетный балл житель зарабатывает, если в год платить налоги с 12 среднемесячных зарплат. Если он заплатил меньше налогов, соответственно получает определенную часть балла. За год можно получить не больше 5 баллов.
Когда человек выходит на пенсию, суммируют его стаж и полученные баллы. Размер пенсии зависит от ценности учетных баллов в тот год, когда человек выходит на пенсию и коэффициента базовой пенсии. Ценность учетного балла индексируется ежегодно в зависимости от роста экономики и фонда заработной платы жителей.
"Каждый житель, подключившись к своей странице в системе www.sodra.lt/gyventojui может в любое время суммировать эти данные и узнать новейшую информацию.
Слева в меню надо выбрать Мои данные (Mano suvestinės -> Новые данные (Nauja suvestinė) -> REP.02 данные "Информация о пенсионном стаже" (Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą) или REP.49 данные "Информация о количестве баллов" (Informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai).
Итоговые данные вы получите в течение нескольких минут. Запрос будет сформирован, даже если человек отключится, не дождавшись конца операции. В следующий раз, когда он подключится, он увидит результат в папке "Мои данные" (Mano suvestinės), – сказала Козич.
Примеры можно найти в таблицах:
Подсчитать предварительную пенсию можно и здесь.