"Содра" обновила данные: можно подсчитать, какая пенсия вас ждет

До начала 2018 года старая система подсчета пенсии зависела от взносов жителя по социальному страхованию, она состояла из основной части, надбавки за стаж и дополнительной части.

После изменения системы изменились составляющие пенсии.

С 2018 г. остались две части – общая, зависящая стажа (она индексируется каждый год) и индивидуальная (зависит от количества полученных баллов).

"Подключившись к личной странице в системе sodra.lt/gyventojui вы можете проверить ваш пенсионный стаж и количество накопленных баллов до начала июля 2023 г. От этих показателей зависит размер вашей пенсии в будущем. Эту информацию "Содра" обновляет два раза в год", – сказала представитель "Содра" Малгожата Козич.