"Содра" обновила данные: можно подсчитать, какая пенсия вас ждет

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Фонд социального страхования ("Содра") обновил данные жителей о трудовом стаже и накопленных баллах, поэтому жители могут точно подсчитать, какая пенсия их ждет в старости. Такие обновления "Содра" проводит два раза в год.

До начала 2018 года старая система подсчета пенсии зависела от взносов жителя по социальному страхованию, она состояла из основной части, надбавки за стаж и дополнительной части.

После изменения системы изменились составляющие пенсии.

С 2018 г. остались две части – общая, зависящая стажа (она индексируется каждый год) и индивидуальная (зависит от количества полученных баллов).

"Подключившись к личной странице в системе sodra.lt/gyventojui вы можете проверить ваш пенсионный стаж и количество накопленных баллов до начала июля 2023 г. От этих показателей зависит размер вашей пенсии в будущем. Эту информацию "Содра" обновляет два раза в год", – сказала представитель "Содра" Малгожата Козич.

Год стажа человек получает, если за год платит содровские налоги с не менее чем 12 минимальных зарплат. Если он заплатить меньше налогов, то стаж будет меньше года. Один учетный балл житель зарабатывает, если в год платить налоги с 12 среднемесячных зарплат. Если он заплатил меньше налогов, соответственно получает определенную часть балла. За год можно получить не больше 5 баллов.

Когда человек выходит на пенсию, суммируют его стаж и полученные баллы. Размер пенсии зависит от ценности учетных баллов в тот год, когда человек выходит на пенсию и коэффициента базовой пенсии. Ценность учетного балла индексируется ежегодно в зависимости от роста экономики и фонда заработной платы жителей.

"Каждый житель, подключившись к своей странице в системе www.sodra.lt/gyventojui может в любое время суммировать эти данные и узнать новейшую информацию.

Слева в меню надо выбрать Мои данные (Mano suvestinės -> Новые данные (Nauja suvestinė) -> REP.02 данные "Информация о пенсионном стаже" (Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą) или REP.49 данные "Информация о количестве баллов" (Informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai).

Итоговые данные вы получите в течение нескольких минут. Запрос будет сформирован, даже если человек отключится, не дождавшись конца операции. В следующий раз, когда он подключится, он увидит результат в папке "Мои данные" (Mano suvestinės), – сказала Козич.

Примеры можно найти в таблицах:

Подсчитать предварительную пенсию можно и здесь.

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