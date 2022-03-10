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В марте около 200 000 жителей получат "пенсии одинокого человека". Их получат все одинокие пенсионеры Литвы, инвалиды, которым не платят "вдовьи" пенсии. Первые выплаты жители получат на последней неделе марта.
"Содра": новые выплаты будут переводить на последней неделе марта
© DELFI / Andrius Ufartas

"Начался март, многие жители спрашивают у нас, когда будут переводить выплаты для одиноких людей. Как мы уже сообщали, первые выплаты поступят в конце марта, на последней неделе месяца", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Клиенты, получающие пенсию на почте или наличными, получат ее в апреле.

Если человеку эти выплаты полагаются с начала года, то в марте он получит деньги за три месяца.

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С января 2022 г на эти деньги могут претендовать около 200 000 жителей.

Чтобы получить эти деньги, не надо ничего делать, их назначают, руководствуясь данными из реестра жителей о семейном положении.

Только в тех случаях, когда в реестре нет полной информации или она неточная, "Содра" попросит представить дополнительные данные.

"Если человек знает, что ему полагается такая выплата, но он ее не получит в конце месяца, просьба звонить по номеру (+370) 5 250 0883 или записаться на прием в "Содру", – пояснил Микутис.

"Пенсия одинокого человека" в 2022 г составляет 32 евро в месяц. Такую же пенсию получают вдовы и вдовцы. Им "пенсию одинокого человека" платить не будут – только "вдовью".

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