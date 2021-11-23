"Содра" начала выплачивать пенсии одинокого человека

"Важно обратить внимание, что в ноябре пенсии получат не все жители, которые подали соответствующие заявки, а только те, кто получил право на эти выплаты с 1 июля 2021 года и подал заявку до конца октября", – подчеркнул представитель "Содры" Эвалдас Микутис.
В этом году такую пенсию получат одинокие получатели пенсионных пособий или социальных пенсий, пенсионных пособий по инвалидности (за исключением детей-инвалидов до 18 лет). Выплата также полагается достигшим пенсионного возраста получающим пособия инвалидам с трудоспособностью не больше 60%. За такой пенсией могут обращаться и получатели надбавок к низким пенсиям.
Для получения пенсии надо подать заявку по телефону или по интернету.
С 1 января 2022 г. круг получателей этой пенсии расширится – ее смогут получать все одинокие пенсионеры в Литве.
С Нового года для получения этой пенсии не придется подавать заявление, ее будут назначать автоматически. Выплачивать такие пенсии начнут до конца марта 2022 года.
С 1 января 2022 г. размер этой пенсии составит 32 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости (1)
Литва от других стран отличается тем, что облагает...
Парламент Литвы: пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро (9)
Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года...
Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем (8)
Недвижимость в Литве за год подорожала на 13-21% и хотя...
Ежегодный налог на автомобили в Литве в среднем составит 138 евро, но это только начало (105)
Новый ежегодный налог на автомобили в Литве с 2023 года...
Премьер Литвы об обязательной вакцинации для некоторых работников: они ставят под угрозу не только себя, но и других
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью...