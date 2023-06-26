26 июня 2023 г. 09:01

"Содра": из пенсионного накопления второй ступени уже вышло 38 000 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: DELFI montažas

По мере истечения срока принятия решения об участии в пенсионном накоплении второй ступени, более половины включенных жителей уже отказались от накопления дополнительных средств на старость. По словам представителя "Содры" Малгожаты Козич, такое решение уже приняли 38 тыс. человек. Не исключено, что по мере приближения 30 июня это число будет расти.

"Пока мы видим, что решение о выходе приняли 38 тыс. человек. В последние дни это число может еще увеличиться, но те люди, которые все же решили не участвовать (в пенсионном накоплении второй ступени – ELTA), как видим, в эти месяцы принимали решение быстрее", – сказала специалист "Содры" радиостанции LRT radijas в понедельник.

По данным "Содры" на начало этого года, в пенсионное накопление было включено почти 68 тыс. граждан, которые до 30 июня должны принять решения об участии в накоплении второй ступени. В случае пропуска этого срока возможность выхода из накопления пропадает.

До конца июня граждане могут принять решение о своих дальнейших действиях – самостоятельно заключить договор с желаемой пенсионной компанией, ничего не делать и начать пенсионное накопление в компании, случайно выбранной "Содрой", или через свой личный кабинет "Содры" подать заявление об отказе от участия в накоплении.

Жители уплачивают накопительные пенсионные взносы второй ступени из застрахованного дохода – средства перечисляет работодатель вместе с остальными взносами на социальное страхование. В случае сокращения доходов гражданина или потери работы, в накопительный пенсионный фонд, соответственно, перечисляются меньшие взносы либо они не перечисляются вовсе.

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