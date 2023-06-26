"Содра": из пенсионного накопления второй ступени уже вышло 38 000 человек

"Пока мы видим, что решение о выходе приняли 38 тыс. человек. В последние дни это число может еще увеличиться, но те люди, которые все же решили не участвовать (в пенсионном накоплении второй ступени – ELTA), как видим, в эти месяцы принимали решение быстрее", – сказала специалист "Содры" радиостанции LRT radijas в понедельник.

По данным "Содры" на начало этого года, в пенсионное накопление было включено почти 68 тыс. граждан, которые до 30 июня должны принять решения об участии в накоплении второй ступени. В случае пропуска этого срока возможность выхода из накопления пропадает.

До конца июня граждане могут принять решение о своих дальнейших действиях – самостоятельно заключить договор с желаемой пенсионной компанией, ничего не делать и начать пенсионное накопление в компании, случайно выбранной "Содрой", или через свой личный кабинет "Содры" подать заявление об отказе от участия в накоплении.