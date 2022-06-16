За всеобщий призыв в армию высказались 58% респондентов, 49% жителей Литвы одобрили бы призыв только для юношей, а 9% одобрили бы призыв как для девушек, так и для юношей.
34% жителей страны не одобряют введение в Литве всеобщего призыва, а 8% респондентов не знали, что ответить.
Опрос проводился 16–28 мая. Всего был опрошен 1021 житель Литвы (18 лет и старше). Погрешность не превышает 3,1%. Метод опроса - личное интервью.
О введении всеобщего призыва парламентарии говорили при подготовке соглашения партий по обороне. В нем всеобщий призыв не предусмотрен, так как партии не достигли соглашения по этому вопросу.
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