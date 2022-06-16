aA
Шесть из десяти опрошенных жителей Литвы одобрили бы всеобщий призыв в армию, показал соцопрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai по заказу литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.
Į atsargą išlydėti tarnybą baigę Sausumos pajėgų štabo Ryšių kuopos šauktiniai
Į atsargą išlydėti tarnybą baigę Sausumos pajėgų štabo Ryšių kuopos šauktiniai
© KAM

За всеобщий призыв в армию высказались 58% респондентов, 49% жителей Литвы одобрили бы призыв только для юношей, а 9% одобрили бы призыв как для девушек, так и для юношей.

34% жителей страны не одобряют введение в Литве всеобщего призыва, а 8% респондентов не знали, что ответить.

Опрос проводился 16–28 мая. Всего был опрошен 1021 житель Литвы (18 лет и старше). Погрешность не превышает 3,1%. Метод опроса - личное интервью.

О введении всеобщего призыва парламентарии говорили при подготовке соглашения партий по обороне. В нем всеобщий призыв не предусмотрен, так как партии не достигли соглашения по этому вопросу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Командарм Литвы о всеобщем призыве: это непростая задача

Командарм Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис...

Министр обороны: в 2027 году на службу могут призвать всех молодых людей

В течение пяти лет может быть достигнут тот порог, когда...

Исследование: для всеобщего призыва в армию требуется и время, и сотни миллионов (21)

Всеобщий призыв в армию по окончании школы может быть...

TOP новостей

Экс-президент Литвы: экономический кризис неизбежен

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает...

Спецэфир Delfi: ситуация в Мариуполе, Украинский центр в Литве и встреча с Kalush Orchestra

Из-за временной оккупации Мариуполя российскими...

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию...

Министр обороны: поставки оружия Украине - ключ к ее победе в войне с Россией

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду...

Успасских о своем уходе: делаю это поздно, это плохо  назвал условие отказа от бизнеса в России

14 июня председатель Партии труда Виктор Успасских...