Соцмин выделит более 1,5 млн. евро на укрепление организаций пенсионеров Литвы

"Более активное участие пожилых людей в общественной жизни чрезвычайно важно. Министерство социальной защиты и труда оказывает финансовую поддержку различным проектам, которые продвигают активный и здоровый образ жизни пожилых людей, солидарность поколений, волонтерскую деятельность, обучение на протяжении всей жизни", - говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По ее словам, на проекты неправительственных организаций, работающих с пожилыми людьми и/или представляющих интересы пожилых людей, в 2024-2025 гг. планируется выделить 1 530 000 евро.

В сообщении министерство отмечает, что в мае будет объявлен тендер на проекты, направленные на укрепление неправительственных организаций, представляющих интересы пожилых людей. Как и каждый год, планируется поддержка общественных организаций, объединяющих пожилых людей и активно работающих с пожилыми людьми и на их благо, поощряющих участие пожилых людей в консультативных советах государственных и муниципальных учреждений, активный и здоровый образ жизни, солидарность поколений и сотрудничество.

Тендер объявлен и до 21 апреля ожидаются заявки на финансирование проектов развития навыков пожилых людей в области информационных технологий. На конкурсной основе отбираются и поддерживаются совместные проекты неправительственных организаций молодежи и пожилых людей. Ожидается, что в 2024-2025 гг. в области информационных технологий будут обучены 1800 пожилых людей, и не менее 90 молодых людей будут обучены развитию навыков и умений пожилых людей в области информационных технологий.

В конце апреля будет объявлен тендер на финансирование проекта оказания эмоционально-психологической помощи пожилым людям по телефону. Ожидается, что в 2024-2025 гг. около 6000 пожилых людей получат эмоционально-психологическую помощь по телефону.