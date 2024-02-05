Соцмин: телефоны эмоциональной помощи — бесплатная поддержка рядом

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, люди, испытывающие эмоциональные трудности, могут получить необходимую помощь безвозмездно. Поэтому очень важно напомнить людям о телефонах доверия, где они могут найти поддержку, ободрение и поддержку в трудных обстоятельствах.
"Специально обученные волонтеры и профессиональные консультанты умеют и хотят помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, борющимся с той или иной проблемой или чувствующим эмоциональную усталость. Они всегда хотят напомнить нам, что тупиков не бывает, что решения есть у всех проблем, но важно их искать. Именно поэтому я призываю вас осмелиться обратиться за помощью, ведь зачастую голос на другом конце провода может оказаться именно той поддержкой, которая вам нужна и которая может оказаться бесценной в трудную минуту. Обращение за помощью — это не неловкость, а сила духа", — говорит М. Навицкене.
Куда обратиться за эмоциональной поддержкой и помощью?
В Литве существует платформа психологической поддержки pagalbasau.lt. Это национальный сайт о психическом здоровье, где в одном месте можно найти актуальную и достоверную информацию об эмоциональном здоровье и доступной психологической поддержке: центры психического здоровья, контакты служб эмоциональной поддержки, службы экстренной помощи и другую актуальную информацию, связанную с психическим здоровьем и поддержкой.
Телефон доверия для пожилых людей
Линия дружбы и общения "Серебряная линия" предлагает пожилым людям возможность обрести "телефонного" друга, с которым можно регулярно говорить на самые разные темы, обсуждать текущие дела или просто пообщаться. Если вы хотите утешиться, поговорить, чувствуете себя одиноко, не стесняйтесь обратиться к человеку, которому небезразлично, что вы чувствуете сегодня. Звоните по телефону 8 800 800 20.
Телефоны доверия для детей и подростков
"Линия защиты прав ребенка", "Детская линия", "Молодежная линия" - это места, где родители могут найти полезную информацию о трудностях, с которыми сталкиваются их дети, а дети и подростки - получить эмоциональную поддержку.
Если вы хотите поговорить с консультантом в прямом эфире, звоните по следующим номерам: "Линия прав ребенка" - 8 800 10 800, "Молодежная линия" - 8 800 28888, "Детская линия" - 116 111.
Если подросткам и молодым людям проще поделиться своими переживаниями на русском языке, они могут обратиться к волонтерам "Линии доверия" - 8 800 77277.
Телефон доверия для взрослых
"Линия надежды" - это бесплатная анонимная служба эмоциональной поддержки для взрослых, предоставляемая не только по телефону и электронной почте, но и при личной встрече с консультантом. Если вы чувствуете неуверенность в будущем или испытываете стресс из-за перемен в вашей жизни, вы можете обсудить эти и другие вопросы с консультантами "Линии надежды" по телефону 116 123 или в личной переписке.
Телефон доверия для женщин
Любая женщина, испытывающая трудности, может обратиться за поддержкой на телефон доверия для женщин. Если вам нужны понимание и поддержка, если вы чувствуете бессмысленность или вам просто не хватает радости жизни, вы можете позвонить по телефону 8 800 66366. Здесь вам помогут профессионалы или волонтеры. Не оставайтесь в одиночестве в трудную минуту - смело обращайтесь за помощью, которая порой оказывается ближе, чем вы можете себе представить. Если вы не можете или не хотите разговаривать по телефону, вы сможете лично обратиться к консультанту. Человеческое общение поможет вам выговориться.
Телефоны доверия для мужчин
Как и женщины, мужчины страдают от нестабильного эмоционального состояния, но гораздо реже обращаются за помощью. В связи с потребностью мужчин в эмоциональной поддержке в Литве действуют две линии эмоциональной поддержки для мужчин - "Не будь один", куда можно позвонить по телефону 8 604 11119, и "Мужская линия" по телефону 8 670 00027, где волонтеры, психологи, психотерапевты и юристы оказывают всестороннюю поддержку.