Соцмин: продовольственную помощь получат более 206 000 малоимущих граждан

"Раздача продовольствия помогает малоимущим или тем, кто столкнулся с трудностями. Это лишь одна из форм господдержки. Очень важно, чтобы господдержка доходила до тех, кто в ней нуждается больше всего", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Сообщается, что во время августовской раздачи малоимущие жители получат корзину из 7 различных видов продуктов питания. В нее войдут молоко UAT с 2,5 проц. жирности, консервированный зеленый горошек, перловая крупа, органический сахар, консервированная курятина, консервированная свинина и печенье.

Все пакеты помощи предварительно упакованы на вынос, поэтому жителям не нужно приносить свои собственные пакеты.

Это уже четвертая раздача продовольственной помощи в этом году. Малоимущие жители получат помощь в октябре и декабре этого года. В декабрьскую раздачу продуктов питания войдут и средства гигиены, отмечают в министерстве.