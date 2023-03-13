Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех

В то же время людям, которых впервые включили в систему, на выход дают 3 месяца, зато накопившие меньше 10 807 евро сами смогут выбрать подходящий способ выплаты. Соцмин представит эти изменения правительству Литвы.

"Мы анализировали опыт разных стран, модели там разные, наша цель, чтобы люди, которые выходят на пенсию, получили дополнительные средства из фондов второй ступени. Почти за 20 лет этот порядок накопления неоднократно менялся. По этой причине люди меньше доверяют этой системе", – сказал вице-министр Мартинас Шюркус.

По его словам, с Центробанком Литвы и с "Содрой" договорились о том, что сама по себе система хорошая, но ее хотят сделать привлекательнее.

"Новых участников повторно включать в систему будут лишь один раз – это значит, включили раз, человек отказался, через 3-5 лет снова включаем. (…) Те, кто остановил участие до 2018 г., уже не будут возвращаться в систему", – сказал представитель Соцмина.

Кроме того, больше внимания будут уделять коммуникации, чтобы жителей лучше ознакомили с системой. Особенно это будет касаться тех, кому до пенсии осталось немного лет.

Предлагают всех участников системы, вовлеченных в нее с 2019 г. и отказавшихся от участия, повторно включать только один раз. Их повторно включали в 2022 году. Тех, кто отказался от участия в 2020 году, повторно включат один раз в этом году. Периодичность включения оставят 3 года или увеличат до 5 лет.

Кроме того, предлагают новым участникам, которые начали платить взносы, в случае со снижением зарплаты, дать 3 месяца на принятие решения об отказе от накопления и возвращении накопленных средств.

Если участники заключили договоры до 2018 года и остановили накопление, то их повторно в систему включать не будут. Включать в систему накопления в фондах второй ступени будут только постоянных жителей Литвы.

Тем, кто накопит до 10 807 евро предлагают выбирать – периодические или однократные выплаты. Не будет обязательных периодических выплат людям, накопившим 5403–10 806 евро.

Центробанк месяц назад предлагал сделать систему вовлечения в пенсионное накопление более гибкой, но не совершать в этой сфере "революцию".

Фонд социального страхования ("Содра") сообщал, что в январе в систему вовлекли 68 000 человек. Это люди младше 40 лет, которые работают и не участвовали в системе накопления в фондах второй ступени.

Система пенсионного накопления в фондах второй ступени в Литве появилась в 2004 году.