Соцмин предлагает изменить порядок высчитывания долгов из зарплат должников

6% ВВП – таков общий долг жителей Литвы. По данным Соцмина, часть этих долгов взыскать не получится.

"Литовцы задолжали около 4 млрд. евро и с учетом того, что большая часть должников, т.е. больше 70%, не работает и не получает никаких доходов, значит, какую-то часть долгов вернуть не получится", – сказала Балюкявичене.

По ее словам, самые распространенные суммы долга - 800 и 1000 евро. Она заметила, что высчитывание долга из зарплаты становится причиной, по которой люди теряют мотивацию работать.

"Есть люди, работающие нелегально, скрывающие доходы, но есть и те, кто не мотивирован работать, потому что у них высчитывают большие суммы, в результате у них не остается денег на жизнь", – поделилась Балюкявичене.

По этой причине и предлагают менять порядок.