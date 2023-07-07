07 июля 2023 г. 12:41

Соцмин предлагает изменить порядок высчитывания долгов из зарплат должников

 
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ФОТО: Shutterstock

Министерство социальной защиты и труда предлагает пересмотреть порядок высчитывания долгов из зарплат должников коллекторами. Власть считает, что сейчас высчитывают столько денег, что проблема не решается, а только усугубляется – долги не уменьшаются, потому что должники скрывают свои реальные доходы. Об этом в интервью LNK рассказала представитель Соцмина Вита Балюкявичене.

6% ВВП – таков общий долг жителей Литвы. По данным Соцмина, часть этих долгов взыскать не получится.

"Литовцы задолжали около 4 млрд. евро и с учетом того, что большая часть должников, т.е. больше 70%, не работает и не получает никаких доходов, значит, какую-то часть долгов вернуть не получится", – сказала Балюкявичене.

По ее словам, самые распространенные суммы долга - 800 и 1000 евро. Она заметила, что высчитывание долга из зарплаты становится причиной, по которой люди теряют мотивацию работать.

"Есть люди, работающие нелегально, скрывающие доходы, но есть и те, кто не мотивирован работать, потому что у них высчитывают большие суммы, в результате у них не остается денег на жизнь", – поделилась Балюкявичене.

По этой причине и предлагают менять порядок.

"Сейчас в пользу долга высчитывают 20% зарплаты, если есть одно дело, 30% с минимальной зарплаты, если есть два и больше дел. Если речь идет о зарплате больше минимальной, то могут высчитывать 50%. Мы предлагаем менять эту часть в случае с теми, кто зарабатывает минимум и меньше минимума, чтобы у них высчитывали 10%, но это не будет касаться выплат на возмещение ущерба в результате нанесения травм и тех, у кого доходы составляют больше двух минимальных зарплат, у них будут высчитывать 50%", – сказала Балюкявичене.

По ее словам, задолженность госучреждениям сейчас составляет 63% всех долгов, а частным структурам – 32%.

Собеседница сказала, с какой целью вносят изменения.

"Одна из целей - возвращение людей на рынок труда, конечно, мы не надеемся, что вернутся все 100% должников, но надеемся, что часть их вернется на рынок труда, станет меньше "теневой" рынок, и у должников с зарплатами в размере минимальной или двух минимальных зарплат появятся средства для достойной жизни", – заметила Балюкявичене.

По ее словам, на Трехстороннем совете это предложение вызвало немало вопросов.

"Реакция была такая, как это скажется на кредиторах: насколько увеличатся сроки возвращения долгов, вернут ли их вообще? Тут надо подчеркнуть, что 70% должников вообще не получают никаких доходов, поэтому у кредиторов нет шансов на возвращение долгов. Наша идея такая - хотя бы часть этих людей начнет работать и выплачивать долги", – сказала Балюкявичене.

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