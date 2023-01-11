Соцмин: на прием и интеграцию уехавших из Украины лиц выделено 10 млн евро

В ближайшее время министерство планирует обратиться к партнерам с просьбой подписать соглашения о сотрудничестве для реализации конкретных проектных мероприятий.

Министерство социальной защиты и труда предложит муниципальным администрациям подавать заявки и финансировать деятельность, которая напрямую способствовала бы интеграции граждан третьих стран в Литве. Возможные лимиты финансирования для самоуправлений определяются исходя из статистических данных за 20 декабря 2022 г., оценки количества безработных, школьников, детей, пенсионеров, задекларировавших свое место жительства на территории самоуправления, говорится в сообщении.

Самоуправления будут поощряться к инвестированию в предоставление услуг. В частности, в мероприятия, направленные на преодоление стресса, других испытываемых физических и психологических переживаний, вызванных миграцией (группы взаимной поддержки, предоставление психосоциальных услуг), а также мероприятия, направленные на расширение прав и возможностей женщин и девочек (например, образовательные семинары, поощрение предпринимательства, рабочие группы о правах женщин на здоровье, финансовую свободу, продвижение самостоятельности).

Часть средств должна быть направлена ​​на снижение и превенцию рисков нелегального труда, торговли людьми, зависимостей от психотропных веществ, отмечается в сообщении.

Дополнительные инвестиции будут направлены на подготовку к возможному увеличению миграционного потока. Муниципальные администрации, сотрудничающие с Центром приема беженцев и создающие места временного размещения в объектах общественной инфраструктуры, будут иметь право на получение дополнительного финансирования на подключение этих объектов к сетям и другие расходы, которые могут быть понесены.