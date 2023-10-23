Социологический опрос: больше всего жители Литвы доверяют армии

С 22 сентября по 7 октября компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам в стране.

Результаты опросов показывают, что, несмотря на возникшие в период исследования вопросы по поводу использования "квартирных денег" командующим Литовской армией Вальдемарасом Рупшисом, 76% опрошенных выразили доверие армии. 20% участников опроса заявили обратное, а 4% не имели мнения об армии.

Также жители доверяют полиции – 73% указали, что, по их мнению, этот институт является надежным. 24% ответили, что не доверяют, у 3% не было мнения.

67% опрошенных жителей доверяют институту президента, 26% – не доверяют, у 7% не было мнения.

В августе изменилась оценка церкви – на 4% возросло количество жителей, которые выразили доверие этому институт. В конце сентября 64% опрошенных утверждали, что доверяют церкви, 28% – придерживались противоположного мнения, у 8% жителей не было мнения относительно этого института.