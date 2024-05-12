Социолог: явка избирателей на выборы президента Литвы превысит явку в 2019 году

"Явка на выборах, вероятно, составит около 58 проц. До 60 проц. Если взглянуть на досрочное голосование, то оно на процентный пункт выше, чем раньше. В день выборов – аналогично. Поэтому вполне вероятно, что на тех мною названных цифрах итоговая явка избирателей и остановится", – сказала Elta Р. Алишаускене, отметив, что на окончательный результат может повлиять и погода, особенно благоприятная для выборов.

"Сегодня погода хорошая, дождя нет. Но и не очень тепло – это тоже фактор. Люди не спешат вырваться на природу. Погода очень благоприятная", – сказала социолог.