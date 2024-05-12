Социолог: явка избирателей на выборы президента Литвы превысит явку в 2019 году

"Явка на выборах, вероятно, составит около 58 проц. До 60 проц. Если взглянуть на досрочное голосование, то оно на процентный пункт выше, чем раньше. В день выборов – аналогично. Поэтому вполне вероятно, что на тех мною названных цифрах итоговая явка избирателей и остановится", – сказала Elta Р. Алишаускене, отметив, что на окончательный результат может повлиять и погода, особенно благоприятная для выборов.
"Сегодня погода хорошая, дождя нет. Но и не очень тепло – это тоже фактор. Люди не спешат вырваться на природу. Погода очень благоприятная", – сказала социолог.
Тем не менее, она признала, что повышение явки избирателей на несколько процентных пунктов вряд ли создаст интригу по поводу референдума. По мнению Р. Алишаускене, похоже, в этом вопросе повторится ситуация 2019 г. Тогда, при явке избирателей в 53,16 проц., референдум о сохранении гражданства состоялся, но инициативе не хватило "за".
Конституционные поправки тогда одобрили 73,92 проц. избирателей, принявших участие. Однако для принятия изменений необходимо, чтобы предложение поддержало более половины населения, имеющего право голоса – фактически столько же, сколько и участвовало в тогдашнем референдуме.
В это воскресенье, продолжает Р. Алишаускене, ситуация должна развиваться аналогично.
"Референдум, вероятно, состоится – 50 проц., скорее всего, придут. Однако для того, чтобы изменения были приняты, необходим очень высокий процент голосов "за". А такая вероятность очень мала", – подытожила Р. Алишаускене.
Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.
На референдуме предлагается отказаться от фразы, включенной в настоящее время в Конституцию: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может одновременно являться гражданином Литовской Республики и другого государства".
Это положение не позволяет сохранить литовское гражданство после приобретения гражданства другого государства.
Всего правом голоса на президентских выборах и референдуме обладают 2 385 234 избирателя.