Социальный работник спасла пожилой женщине жизнь

По Единому номеру помощи в 09.05 ч. позвонила социальный работник, которая сообщила, что нужна помощь - она не может попасть в квартиру своей подопечной в Кедайняй, на ул. Шетос. Возможно, у пожилой женщины проблемы со здоровьем. На место происшествия приехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.
В 09.18 ч. пожарные решили, что в квартиру надо попасть через окно, для этого нужно было получить разрешение полиции.
"Через окно на втором этаже по лестнице попали в квартиру и открыли дверь изнутри, впустили врачей и социального работника.
Внутри нашли женщину. Врачи на носилках вынесли ее из квартиры и увезли в больницу" – информировала представитель пожарной службы Джюгинта Вайткявичене.
Пожарные-спасатели считают, что было бы неплохо, если бы живущие одни пожилые или тяжело больные люди держали запасной ключ у живущих рядом родственников или надежных соседей, тогда пожарным не пришлось бы ломать двери или вскрывать окна.
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