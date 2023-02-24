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Социальные работники, навещающие пожилых, больных людей, которые не могут о себе позаботиться - порой единственные люди, посещающие этих людей. На этот раз социальный работник спасла жизнь женщины, вызвав пожарных-спасателей и скорую, пишет rinkosaikste.lt.
Социальный работник спасла пожилой женщине жизнь
© DELFI / Andrius Ufartas

По Единому номеру помощи в 09.05 ч. позвонила социальный работник, которая сообщила, что нужна помощь - она не может попасть в квартиру своей подопечной в Кедайняй, на ул. Шетос. Возможно, у пожилой женщины проблемы со здоровьем. На место происшествия приехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.

В 09.18 ч. пожарные решили, что в квартиру надо попасть через окно, для этого нужно было получить разрешение полиции.

"Через окно на втором этаже по лестнице попали в квартиру и открыли дверь изнутри, впустили врачей и социального работника.

Внутри нашли женщину. Врачи на носилках вынесли ее из квартиры и увезли в больницу" – информировала представитель пожарной службы Джюгинта Вайткявичене.

Пожарные-спасатели считают, что было бы неплохо, если бы живущие одни пожилые или тяжело больные люди держали запасной ключ у живущих рядом родственников или надежных соседей, тогда пожарным не пришлось бы ломать двери или вскрывать окна.

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