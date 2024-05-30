Социальные выплаты в Литве: графики переводов в июне

Пособия по уходу за детьми выплатят 14 июня, по безработице – 20 июня, на содержание детей – 25 июня.
Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 июня, на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 июня, на почте – 10–26 июня.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают: клиенты Swedbank – 10-12 июня;
клиенты Šiaulių bankas и Luminor в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 7 июня,
в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском регионах - 10 июня,
в Утенском, Мариямпольском, Шилальском и Паневежском - 11 июня;
клиенты SEB - Вильнюсский, Клайпедский регион - 7 июня.
клиенты SEB, Urbo bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и других кредитных ведомств – 10 июня;
на „Литовской почте“ – 10–26 июня;
Доставка на дом: „Литовская почта“, Bastaras, Rausidas – 10–26 июня.