Социал-демократы предложили со следующего года повысить зарплаты учителей Литвы на 30%

В ответ педагогам, которые все еще бастуют и которым не удается найти компромисс с министром образования, науки и спорта, социал-демократы зарегистрировали предложение к проекту бюджета, в котором предлагается не скупиться на деньги для учителей и со следующего года повысить им заработную плату два раза по 15 проц.
"Необходимы решительные действия, учитывая тот факт, что доходы людей съедает инфляция. Поэтому необходимо повысить заработную плату настолько, чтобы это можно было назвать повышением, а не компенсацией. Необходимо думать об увеличивающемся отрыве от постоянно растущей средней заработной платы в стране", – цитируется в пресс-релизе социал-демократ Томас Бичюнас.
По мнению политика, кризис в сфере образования и нехватка учителей говорят о том, что правящие не соблюдают соглашение парламентских политических партий и положений правительственной программы относительно образовательной политики Литвы.
"Симптомы, вызванные нерешенными проблемами, только ухудшаются. Обеспечение качества образования и достойных условий труда учителей должно быть в интересах правительства, но, похоже, что оно все делает через силу. Лед не тронется с места, пока не будет повышена зарплата учителей", – отметил депутат.
В предложении, внесенном в Сейм социал-демократами во вторник, предусматривается повышение заработной платы учителей на 15 проц. с 1 января 2024 года и еще на 15 проц. – с 1 сентября 2024 года.
"Предлагаемый источник средств – неиспользованные ассигнования в связи с непредвиденными обстоятельствами (расторжение договоров об оказании услуг и т. п.) или заемные средства", - сказал Т. Бичюнас, комментируя, откуда возьмутся средства на повышение зарплат учителей.
Забастовка учителей, начавшаяся пару недель назад, продолжается. По данным Национального агентства образования, во вторник бастовали до 2 тыс. сотрудников образовательных учреждений.