Социал-демократы предложили со следующего года повысить зарплаты учителей Литвы на 30%

В ответ педагогам, которые все еще бастуют и которым не удается найти компромисс с министром образования, науки и спорта, социал-демократы зарегистрировали предложение к проекту бюджета, в котором предлагается не скупиться на деньги для учителей и со следующего года повысить им заработную плату два раза по 15 проц.

"Необходимы решительные действия, учитывая тот факт, что доходы людей съедает инфляция. Поэтому необходимо повысить заработную плату настолько, чтобы это можно было назвать повышением, а не компенсацией. Необходимо думать об увеличивающемся отрыве от постоянно растущей средней заработной платы в стране", – цитируется в пресс-релизе социал-демократ Томас Бичюнас.

По мнению политика, кризис в сфере образования и нехватка учителей говорят о том, что правящие не соблюдают соглашение парламентских политических партий и положений правительственной программы относительно образовательной политики Литвы.