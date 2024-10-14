Социал-демократы и "Во имя Литвы" пожали руки: будут формировать правящее большинство

„Мы договорились вместе с партией „Во имя Литвы“, которая очень успешно выступила на выборах, формировать правящее большинство – работать вместе так, чтобы у нас были хорошие результаты“, - сказала журналистам В. Блинкявичюте после разговора с С. Сквернялисом.

„Надеюсь, что перемены произойдут, и те пророческие слова, которые сказала Ингрида Шимоните – если вам не нравится, через четыре года сможете избрать других – похоже, люди именно так и сделали“, - сказал в свою очередь С. Сквернялис.

Политики повторили, что в воскресенье ночью они не говорили о будущих постах.