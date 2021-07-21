Соцдемы предлагают эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели

"Ответ Ингриды Шимоните о том, что о 4-дневной рабочей неделе можно "дискутировать 20 лет", показал, что у власти сейчас политическая сила, которая недружественно настроена по отношению к людям", – сказала соцдем Оринта Лейпуте.

"Только что в Исландии завершился масштабный эксперимент, который доказал, что 4-дневная рабочая неделя не толко не наносит вреда экономике, но и улучшает производительность труда, общественное здоровье. Что мешает литовской власти убедиться в этом? Давайте начнем эксперимент сейчас", – призывает депутат.

В пресс-релизе сказано, что соцдемы начинают кампанию под хештегом #4d для объединения выступающих за проведение национального эксперимента по введению 4-дневной рабочей недели. Кроме того, поднимают вопрос слишком короткого отпуска в Литве.

Лейпуте напомнила, что, по данным экспертов, отпуск в Литве (20 рабочих дней) самый короткий в Евросоюзе. В Скандинавии отпуск составляет 6-8 недель.

"4-дневная рабочая неделя в Исландии практиковалась во время эксперимента в госсекторе. Работники работали на день меньше за ту же зарплату", – сказала соцдем.

"Эксперимент длился 4 года. Уровень продуктивности не толко не снизился, но и увеличился. Эксперимент объявило правительство. В нем участвовали работники разных ведомств и позиций: администраторы, работники детских садов, социальные работники, больничный персонал. Перешли к 35-часовой рабочей неделе. Результаты впечатляют, поэтому сейчас 86% работников в Исландии перешли (или вот-вот перейдут) на 35-часовыую рабочую неделю при той же зарплате", – сказала депутат.

По ее словам, исландцы отмечают, что этот пример заразителен и призывают правительства других стран воспользоваться их опытом. Начать дискуссии о 6-часовом рабочем дне в прошлом году призывала Литовская конфедерация профсоюзов.

По словам главы ЛКП Инги Ругинене, пандемия, парализовавшая мир, оставила без работы и еще оставит без нее миллионы людей, а оставшихся бизнес старается максимально использовать, не думая об условиях повышения продуктивности.

"Если сократить время работы при той же зарплате, то это принесет больше пользы, чем нам представляет крупный капитал и работающие на него институты. Во-первых, был бы решен вопрос безработицы, во-вторых – вырастет продуктивность (это было доказано как 100 лет назад, так и в наше время), в-третьем – у людей появятся деньги на покупки товаров и услуг", – сказала Ругинене.