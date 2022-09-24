"Самоуправление живет от кризиса до кризиса. Нелегальные мигранты, пандемия, беженцы из Украины, а сейчас – энергетический кризис. И, похоже, меньше кризисов не станет. Если остановятся крупные компании, скажем, Lifosa в Кедайняй, Achema в Йонаве, Vakarų medienos grupė в Акмяне, закроются санатории в Бирштонасе, будет страшный кризис. А министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте говорит, что будет маленький кризис. Да не маленький кризис, а маленькая попа будет. И она может быть голой. И тогда зимой может быть очень неприятно", – сказал 24 сентября Синкявичюс.

Он обратил внимание на то, что еще один вызов для самоуправлений - грядущий отопительный сезон.

"Я оцениваю ситуацию в муниципалитетах, слышу разные мнения коллег. Отопительный сезон – на носу, а решения правительство пока никакие не приняло. Поставщики тепла поднимают вопрос, который думаю, могло бы обсудить правительство. Если решено установить "потолок" цен на электроэнергию, то, может, с учетом ситуации, надо установить "потолок цен на "отопление"? Если правительство не вмешается, то в некоторых муниципалитетах цены на отопление вырастут не на 1/10, а в разы. Если со стороны правящих не будет быстрых решений, боюсь, зимой в обществе будет не праздничное настроение, ждет не только экономическое, но и социальное напряжение", – сказал Синкявичюс.

Он напомнил, что растут цены не только на газ и электричество, но и на биотопливо, за счет которого в Литве производят 75% центрального отопления.

По словам политика, многие муниципалитеты говорят о том или уже приняли решение об экономии ресурсов.

"Каждое самоуправление экономит и будет экономить. Но нельзя перешагнуть черту – в школах, детских садах и больницах не получится снизить температуру – есть нормы гигиены, другие требования, иначе люди будут болеть. Да, министр энергетики Дайнюс Крейвис представил такие общие рекомендации, только странно, что штрихи экономии энергии появились только в сентябре, а не летом. Однако это косметические меры – экономить надо, но не за счет безопасности и здоровья", – сказал Синкявичюс.