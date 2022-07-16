Название проекта – ДО ПЕРЕМОГИ / ДО ПОБЕДЫ / IKI PERGALĖS. Его финансово поддержали 400 человек.

"Мы безумно счастливы и благодарны всем, кто участвовал в этом сборе средств. Мы не надеялись в такой короткий срок получить все деньги. Особенно радуются наши коллеги из Украины, для них это маленькое чудо", – сказала автор идеи, глава лаборатории искусства Kiaurai sienas Лина Шлипавичюте.



На фасад "Дома Москвы" перенесут фотографию фотографа Елены Титаренко из цикла портретов, на которой запечатлена волонтер, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье. Фотосессия проходила не в студии, а в цеху, где волонтеры изготавливают противотанковые ежи и другое оборудование для фронта.

Работу по переносу портрета на стену осуществит Альберт из Эстонии – единственный в мире робот-художник.

"Мы уже согласовываем график с коллегами из Эстонии. Надеемся, что Альберт приедет в Вильнюс в июле. Мы хотели бы, чтобы в этом приняли участие Елена и Татьяна – когда узнаем планы команды Альберта, постараемся организовать их приезд из Запорожья в Вильнюс", – сказала Шлипавичюте.

Основной источник финансирования проекта – сотни людей, откликнувшихся на просьбу о помощи. Самые крупные суммы пожертвовали "Один фонд помощи К" Олега Шураева и предприниматель Тадас Бургайла. К сбору средств присоединились известные общественные деятели и деятели искусства – Андрюс Тапинас, Римвидас Валатка, Паулюс Гритенас, Габриэлюс Ляуданскас-Сварас и др.