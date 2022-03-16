Гуманитарную помощь приезжим оказывают неправительственные организации, однако по мере роста числа беженцев, средств остается все меньше. По подсчетам Литовского Красного Креста, имеющихся пожертвований хватит до 1 апреля.

Глава Красного Креста Кристина Мейде сказала, что люди из Украины обычно приезжают без одежды, обуви и других необходимых вещей, им выдают гуманитарные пакеты.

"Поток беженцев растет, все средства были потрачены на покупку самых необходимых гигиенических средств для этих людей, на продукты, лекарства, на помощь психологов детям и взрослым. Наша главная миссия – обеспечить основные потребности украинцев", – сказала она.

Через платформу aukok.lt в банке Revolut по номеру 1485 Красному Кресту перевели 2 192 817 евро, 686 987 ушли на покупку гуманитарных пакетов, лекарств и спецпотребности украинцев; 410 000 – на продукты и логистику; 212 500 на купоны на покупку промтоваров; 160 000 - на психологическую помощь детям, а оставшиеся 723 330 евро пойдут на продукты и гигиенические пакеты для 5786 человек. Это значит, что денег скоро не останется.

"Дети хотят есть здесь и сейчас, людям нужны вещи, одежда, нужна помощь, поэтому наша поддержка – значима и важна постоянно, ведь приезжих с каждым днем становится все больше, а деньги на счету кончаются", – сказала Мейде.

По подсчетам Красного Креста, если поток беженцев будет таким же, средств хватит до 1 апреля.

Жителей призывают не забывать о нуждающихся украинцах и помочь в удовлетворении их основных потребностей.

Оказать помощь можно, позвонив по номеру 1485 – сумма 5 евро или через платформу aukok.lt https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai.