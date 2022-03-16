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С началом войны в Украине все больше беженцев прибывает в Литву. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировались 13 739 украинцев. По данным Красного Креста, за неделю количество приезжих выросло на 10 000.
Ukrainiečiai toliau bėga iš karo siaubiamos gimtinės
Ukrainiečiai toliau bėga iš karo siaubiamos gimtinės
© Scanpix

Гуманитарную помощь приезжим оказывают неправительственные организации, однако по мере роста числа беженцев, средств остается все меньше. По подсчетам Литовского Красного Креста, имеющихся пожертвований хватит до 1 апреля.

Глава Красного Креста Кристина Мейде сказала, что люди из Украины обычно приезжают без одежды, обуви и других необходимых вещей, им выдают гуманитарные пакеты.

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"Поток беженцев растет, все средства были потрачены на покупку самых необходимых гигиенических средств для этих людей, на продукты, лекарства, на помощь психологов детям и взрослым. Наша главная миссия – обеспечить основные потребности украинцев", – сказала она.

Через платформу aukok.lt в банке Revolut по номеру 1485 Красному Кресту перевели 2 192 817 евро, 686 987 ушли на покупку гуманитарных пакетов, лекарств и спецпотребности украинцев; 410 000 – на продукты и логистику; 212 500 на купоны на покупку промтоваров; 160 000 - на психологическую помощь детям, а оставшиеся 723 330 евро пойдут на продукты и гигиенические пакеты для 5786 человек. Это значит, что денег скоро не останется.

"Дети хотят есть здесь и сейчас, людям нужны вещи, одежда, нужна помощь, поэтому наша поддержка – значима и важна постоянно, ведь приезжих с каждым днем становится все больше, а деньги на счету кончаются", – сказала Мейде.

По подсчетам Красного Креста, если поток беженцев будет таким же, средств хватит до 1 апреля.

Жителей призывают не забывать о нуждающихся украинцах и помочь в удовлетворении их основных потребностей.

Оказать помощь можно, позвонив по номеру 1485 – сумма 5 евро или через платформу aukok.lt https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai.

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