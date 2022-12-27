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Состоявшееся во вторник в Вильнюсе всеобщее собрание Литовской Православной Церкви осудило войну против Украины и приняло решение ускорить процесс достижения еще большей независимости от Московского Патриархата.
Vilniuje vyksta Iškilmingoji ortodoksų procesija
Vilniuje vyksta Iškilmingoji ortodoksų procesija
© DELFI / Orestas Gurevičius

В собрании наряду с духовенством и монашествующими приняли участие представители всех православных приходов Литвы из числа мирян, сообщила пресс-секретарь Литовской Православной Церкви Мария Якубовская.

По ее словам, собрание констатировало, что "Литовская Православная Церковь без промедления осудила войну против Украины на всех уровнях – священноначалия, духовенства и мирян, и выразило всецелую поддержку антивоенной позиции своего предстоятеля - митрополита Виленского и Литовского Иннокентия".

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"Также собрание подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к Священному Синоду. Ранее митрополит Иннокентий обратился к Синоду с ходатайством о предоставлении Литовской Православной Архиепископии статуса Самоуправляемой Церкви", - говорится в сообщении.

Собрание ЛПЦ осудило войну в Украине и хочет получить статус Самоуправляемой Церкви
© ЛПЦ

В нем подчеркивается, что и сейчас фактически Литовская православная церковь "является морально и финансово независимой религиозной организацией".

"В то же время Литовская Православная Церковь придает важнейшее значение соблюдению церковных канонов. Посредством канонической связи с Московским Патриархатом Литовская Православная Архиепископия соединяется со всей полнотой Православной Церкви. Эта связь является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности. Аналогичным образом и римо-католики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римским Престолом", - отмечается в сообщении.

Некоторые из теперь уже бывших литовских православных священнослужителей инициировали отделение литовских православных от Московского Патриархата и просят Константинопольского Патриарха разрешить Литве восстановить каноническое подчинение ему.

Из-за этого митрополит Иннокентий в конце июня отстранил от священства четырех священников. Они признаны совершившими канонические преступления.

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