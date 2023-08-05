Собиравшую грибы женщину напугала находка: сделала фото и убежала

Когда Эмилия поделилась фотографиями в группе грибников в фейсбуке и спросила, что делать с такой находкой, ей стали писать, что такая находка лучше всяких грибов. Люди не только писали о красоте рогов, указывали возраст погибшего животного (5–6 лет), но и отмечали, что Эмилии повезло, ведь грибы всегда можно найти, а такие вот находки попадаются редко.

Все призывали Эмилию вернуться на рогами, некоторые писали, что цена таким рогам 1000 евро. Были такие, кто предлагал приехать и сам забрать, если этого не намерена делать Эмилия.

"У меня не было времени изучать законы. Кроме того, мне такая красота дома не нужна", – сказала Эмилия.

По ее словам, люди ей писали, одни просили показать место, другие предлагали деньги.