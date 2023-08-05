Собиравшую грибы женщину напугала находка: сделала фото и убежала

Когда Эмилия поделилась фотографиями в группе грибников в фейсбуке и спросила, что делать с такой находкой, ей стали писать, что такая находка лучше всяких грибов. Люди не только писали о красоте рогов, указывали возраст погибшего животного (5–6 лет), но и отмечали, что Эмилии повезло, ведь грибы всегда можно найти, а такие вот находки попадаются редко.
Все призывали Эмилию вернуться на рогами, некоторые писали, что цена таким рогам 1000 евро. Были такие, кто предлагал приехать и сам забрать, если этого не намерена делать Эмилия.
"У меня не было времени изучать законы. Кроме того, мне такая красота дома не нужна", – сказала Эмилия.
По ее словам, люди ей писали, одни просили показать место, другие предлагали деньги.
Эмилия не знает причину смерти оленя, но предполагает, что скорее всего, на него напали другие звери. Если бы оленя застрелили охотники, они бы точно не оставили животное в лесу.