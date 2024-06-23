Собираетесь в путешествие в экзотические страны? Позаботьтесь о своем здоровье и сделайте прививку

Проконсультируйтесь с врачом
Первое, что нужно сделать перед поездкой, - это обратиться к своему врачу и получить консультацию о прививках, которые необходимы или рекомендуются при выезде за границу. Врач составит индивидуальный план вакцинации, исходя из типа поездки, ее продолжительности, потенциального риска инфекционных заболеваний и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для путешественников. Если вы путешествуете с детьми, важно убедиться, что они привиты в соответствии с Календарем профилактических прививок для детей Литовской Республики.
"Рекомендуется обратиться в органы здравоохранения за 4-6 недель до поездки, так как после вакцинации иммунитет вырабатывается долго. При некоторых инфекционных заболеваниях график вакцинации состоит из нескольких доз с интервалом в один месяц, поэтому следует ответственно подойти к планированию и подготовке к поездке", - рекомендует Дайва Размувене, главный специалист отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями НЦОЗ.
Вакцины - самая эффективная защита
Отправляясь в любую зарубежную страну, рекомендуется обращать внимание не только на документы, необходимые для поездки, условия въезда, пребывания и выезда, безопасность путешествия, но и на информацию о прививках.
Напомним, что, по данным ВОЗ, прививки для путешественников делятся на:
- обязательные - обычно это прививки от желтой лихорадки, полиомиелита и менингококковой инфекции (обязательны для паломников, отправляющихся в Мекку (Хадж, Умра), а в некоторых странах - для возвращающихся из Мекки);
- плановые - проводятся в соответствии с национальным законодательством, с учетом возраста человека и групп риска;
- рекомендуемые - с учетом распространенности инфекционных заболеваний в той или иной местности, особенностей организма самого путешественника и т.д.
"Всегда следует проверять эпидемиологическую ситуацию в стране, куда вы планируете поехать, потому что, например, прививка от желтой лихорадки в одних странах обязательна, а в других - рекомендуется. В некоторых странах мира для путешественников требуется международный сертификат о вакцинации", - отмечает представитель НЦОЗ.
В разных странах могут быть свои требования к химиопрофилактике малярии в разное время года. Обратите внимание, что нерегулярное использование или отсутствие противомалярийных препаратов до, во время и после поездки, а также недостаточная личная защита от комаров являются наиболее распространенными причинами завозных случаев малярии, зарегистрированных в Литве. Поэтому очень важно проконсультироваться с врачом по поводу приема противомалярийных препаратов.
Чтобы узнать, является ли обязательной или рекомендуемой вакцинация против определенных заболеваний в стране, в которую вы отправляетесь, и какие меры вам необходимо принять, вы можете здесь выбрать страну, в которую вы отправляетесь.