Собчак: Александра Васильева проверяют на дискредитацию вооруженных сил России

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Историка моды и ведущего передачи "Модный приговор" Александра Васильева проверяют на дискредитацию вооруженных сил России, утверждает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Aleksandras Vasiljevas
Aleksandras Vasiljevas
© DELFI / Domantas Pipas

По ее сведениям, донос на А.Васильева полиция зарегистрировала 25 июля. Автор жалобы сообщил, что он высказывается "против спецоперации".

"Обращение (ну то есть донос) полиция зарегистрировала ещё вчера - там было указано, что Васильев высказывается против спецоперации. Возможно, речь идёт об открытом письме Висагинскому муниципалитету Литвы (у него местное гражданство + там же хранится коллекция старинного костюма)", - написала К. Собчак.

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Как полагает журналистка, речь может идти об открытом письме Васильева, которое еще в марте он написал Висагинскому муниципалитету Литвы. В этом письме Васильев заявил, что "выступает против агрессивной войны", и подчеркнул, что никак не связан с российской властью.

"Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве качестве уникального в Прибалтике Музея Моды. (...) Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!", - говорится в письме историка моды.

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