Собчак: Александра Васильева проверяют на дискредитацию вооруженных сил России

По ее сведениям, донос на А.Васильева полиция зарегистрировала 25 июля. Автор жалобы сообщил, что он высказывается "против спецоперации".

"Обращение (ну то есть донос) полиция зарегистрировала ещё вчера - там было указано, что Васильев высказывается против спецоперации. Возможно, речь идёт об открытом письме Висагинскому муниципалитету Литвы (у него местное гражданство + там же хранится коллекция старинного костюма)", - написала К. Собчак.

Как полагает журналистка, речь может идти об открытом письме Васильева, которое еще в марте он написал Висагинскому муниципалитету Литвы. В этом письме Васильев заявил, что "выступает против агрессивной войны", и подчеркнул, что никак не связан с российской властью.

"Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве качестве уникального в Прибалтике Музея Моды. (...) Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!", - говорится в письме историка моды.